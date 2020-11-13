Шокирующий 4 выпуск романтического реалити «Холостячка» напомнил настоящий психологический триллер. Примерный и любящий отец Назар оказался актером, который сыграл роль для Ксении. Однако вся правда становится явной! Больше о 4 выпуске проекта «Холостячка», свидании Андрея Рыбака и поцелуе на камеру — в материале.

В 4 выпуске главная героиня решила познакомить участников со своей жизнью. Неделя началась с того, что мужчины приехали на площадку во время съемок романтического момента. Актриса целовалась с актером, а вот участники имели возможность лично понаблюдать за происходящим. Назару такие сцены явно не понравились. Другие мужчины смогли совладать со своими эмоциями.

Далее участники имели возможность пройти курс актерского мастерства. Мужчины отыгрывали псевдопоцелуй, пощёчину и даже удар. Назар проявил себя довольно агрессивно и странно, когда обозвал главную героиню для создания атмосферы скандала. Однако никто из соперников и даже сама Ксюша этого не оценили и не поняли.

На следующий день участников ждал турнир! Мужчины проявляли себя и свой интерес к Холостячке. Чтобы заполучить бутоньерку, соперникам необходимо было ответить на как можно больше вопросов. Самым внимательным и заинтересованным оказался Евгений Ковтуненко!

А вот в честь дня рождения Андрея Рыбака Ксюша пригласила его на свидание. Двое пробовали кататься на вейкборде. У Ксении получилось со второго раза стать на доску! А вот Андрей Рыбак до последнего пытался покорить водный вид спорта, и с помощью Ксюши ему это удалось. По итогу свидания Холостячка и вовсе забыла о бутоньерке. А виной всему откровение Андрея Рыбака, как ода нерешительности мужчин признаваться в своих чувствах.

В конце недели Холостячка пригласила четверых участников на пресс-конференцию. Андрей Шатырко, Игорь, Назар и Илья долго отвечали на каверзные вопросы журналистов, пока не выяснились шокирующие подробности отцовства Назара. Мужчина давно отказался от ребенка, а сказки о примерном папе — это спекуляция и тотальное вранье. Больше об этом читайте ЗДЕСЬ!

Традиционно выпуск завершился Церемонией. Главная героиня Ксения Мишина сделала свой выбор и вручила бутоньерки тем, с кем желает продолжать общаться, узнавать друг друга и строить отношения.

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