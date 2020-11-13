«Холостячка» 4 випуск: Головним актором сезону виявилася не Мішина, а Назар

Приголомшливий 4 випуск романтичного реаліті «Холостячка» скидався на справжній психологічний трилер. Зразковий і люблячий батько Назар виявився актором, який зіграв роль для Ксенії. Однак уся правда стає явною! Більше про 4 випуск проєкту «Холостячка», побачення Андрія Рибака і поцілунок на камеру — в матеріалі.

В 4 випуску головна героїня вирішила познайомити учасників зі своїм життям. Тиждень почався з того, що чоловіки приїхали на майданчик під час зйомок романтичного моменту. Актриса цілувалася з актором, а ось учасники мали можливість особисто поспостерігати за тим, що відбувається. Назару такі сцени явно не сподобалися. Інші чоловіки змогли опанувати свої емоції.

Далі учасники мали можливість пройти курс акторської майстерності. Чоловіки відіграли псевдопоцілунок, ляпас і навіть удар. Назар проявив себе досить агресивно і дивно, коли обізвав головну героїню, нехай і для ефекту скандалу. Однак ніхто з суперників і навіть сама Ксюша цього не оцінили і не зрозуміли.

Наступного дня на учасників чекав турнір! Чоловіки проявляли себе і свій інтерес до Холостячки. Щоб роздобути бутоньєрку, суперники мали відповісти на якомога більше запитань. Найуважнішим і найбільш зацікавленим виявився Євгеній Ковтуненко!

А ось на честь дня народження Андрія Рибака Ксюша запросила його на побачення. Двоє пробували кататися на вейкборді. У Ксенії вийшло з другого разу стати на дошку! А ось Андрій Рибак до останнього намагався підкорити водний вид спорту, і з допомогою Ксюші йому це вдалося. Наприкінці побачення Холостячка й зовсім забула про бутоньєрку. А виною всьому одкровення Андрія Рибака, як ода нерішучості чоловіків освідчуватися у своїх почуттях.

Наприкінці тижня Холостячка запросила чотирьох учасників на пресконференцію. Андрій Шатирко, Ігор, Назар та Ілля довго відповідали на каверзні запитання журналістів, поки не з’ясувалися приголомшливі подробиці батьківства Назара. Чоловік давно відмовився від дитини, а казки про зразкового татка — це спекуляція і тотальна брехня. Більше про це читайте ТУТ!

Традиційно випуск завершився Церемонією. Головна героїня Ксенія Мішина зробила свій вибір і вручила бутоньєрки тим, із ким бажає продовжувати спілкуватися, пізнавати одне одного і будувати стосунки.

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