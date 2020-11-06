3 выпуск проекта «Холостячка» завершился общей вечеринкой, на которой мужчины могли проявить себя, свои навыки и таланты. Кто-то остался в своей стихии, а кто-то вышел из зоны комфорта. Чем мужчины удивляли и покоряли сердце главной героини? Песни, танцы, конкурсы и фокусы, — этому всему есть место, когда в бой идут участники реалити. Больше — в материале.

«Показать свои таланты — это сложно. Но это классная вещь ― проявить себя и побороться», — отметила Холостячка.

Начал Андрей Шатырко. Несмотря на певческие таланты, мужчина решил удивлять… фокусами. Однако тактика была выбрала довольно странная. Трюки были очевидными, однако ситуацию спасали юмористы Саша Эллерт и Андрей Рыбак. По итогу выступления фокусник решил подарить девушке ее любимые духи.

Следующим удивлял Алексей. Мужчина сделал невероятный и неожиданный подарок — рэп.

«Мой скромный Леша читает рэп! Это было настолько мило. Правда, что-то удивительное», — отметила Ксюша.

Илья также написал песню, однако более лирическую: «Светит солнце, все нормально, за окном цветёт сирень…».

Евгений Ковтуненко также стал на путь эстрады и исполнил песню. Холостячка призналась, что от него такого исполнения она точно не ожидала.

Конкурс талантов набирал обороты: Игорь пел, Серёжа танцевал, Андрей Рыбак показывал старые фото, Константин фотографировал.

Назар продемонстрировал свои навыки в графическом дизайне — нарисовал портрет Ксюши.

Александр Эллерт выступил со своим юмористическим номером. Коллективные сборы — его стихия, поэтому шутки были в точку. Ксения выбрала своего фаворита, и им оказался Саша. Поэтому у мужчины отныне есть право пригласить Холостячку на индивидуальное свидание в любой момент.

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