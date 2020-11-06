Вечірка талантів: репери, танцюристи і гумористи на проєкті «Холостячка»

3 випуск проєкту «Холостячка» завершився спільною вечіркою, на якій чоловіки могли проявити себе, свої навички і таланти. Хтось залишився у своїй стихії, а хтось вийшов із зони комфорту. Чим чоловіки дивували і підкорювали серце головної героїні? Пісні, танці, конкурси та фокуси, — усе доречно, коли в бій ідуть учасники реаліті. Більше — в матеріалі.

«Показати свої таланти — це складно. Але це класна річ ― проявити себе і поборотися», — зазначила Холостячка.

Почав Андрій Шатирко. Незважаючи на співочі таланти, чоловік вирішив дивувати… фокусами. Однак тактика була вибрала досить дивна. Трюки були очевидними, проте ситуацію рятували гумористи Саша Еллерт і Андрій Рибак. За підсумком виступу фокусник вирішив подарувати дівчині її улюблені парфуми.

Наступним дивував Олексій. Чоловік зробив неймовірний і несподіваний подарунок — реп.

«Мій скромний Льоша читає реп! Це було так мило! Правда, щось дивовижне», — зазначила Ксюша.

Ілля також написав пісню, однак більш ліричну: «Світить сонце, все нормально, за вікном цвіте бузок…».

Євген Ковтуненко також став на шлях естради і виконав пісню. Холостячка зізналася, що від нього такого виконання вона точно не очікувала.

Конкурс талантів набирав обертів: Ігор співав, Сергій танцював, Андрій Рибак показував старі фото, Костянтин фотографував.

Назар продемонстрував свої навички в графічному дизайні — намалював портрет Ксенії.

Олександр Еллерт виступив зі своїм гумористичним номером. Колективні збори — його стихія, тому жарти були в яблучко. Ксенія вибрала свого фаворита, і ним виявився Саша. Тому в чоловіка відтепер є право запросити Холостячку на індивідуальне побачення в будь-який момент.

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