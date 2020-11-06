3 выпуск стал невероятно насыщенным и многогранным для Холостячки и участников. Спектр эмоций переполнял всех: кто-то испытал гнев и покинул проект, а кто-то поборол страхи с Ксенией Мишиной и выбился в лидеры. Больше о 3 выпуске проекта «Холостячка» — читайте в материале.

Мужчины описали свои предпочтения и хобби в записках, которые передали Ксении. Холостячка вновь выбирала свидание вслепую.

Первая встреча выдалась групповой. Артём и Андрей предложили яхтинг, а главная героиня решила отправиться на парную встречу. Кардинально разные участники, эмоции и настроение. Настоящая конкуренция началась у штурвала. Артём хотел забрать Ксению на остров, в вот Андрей категорически был против «отпускать свою женщину». И тогда началось самое непредсказуемое: взрыв эмоций на острове, метание стульев и выяснение отношений. Сдержать своё обещание перед Ксенией Артем не смог и вновь спровоцировал конфликт. Поэтому Холостячка приняла решение попрощаться с мужчиной.

Тем временем в дом приехал Женя Кот, чтобы обучить Александра Эллерта хореографии. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

Второе свидание третьей недели состоялось у Алексея. Участник предложил оседлать лошадей и заняться верховой ездой.

«Когда я вижу Ксению, я забываю все слова», — отметил Лёша.

Холостячка призналась, что она боится лошадей. Причиной является неудачный опыт, когда во время одних съемок лошадь перестала слушаться. Однако это свидание было выбрано Ксюшей, чтобы преодолеть свой страх. Мужчина поддержал главную героиню, и Ксения таки осмелилась взобраться в седло. Темы для разговора находились сами собой: общие увлечения, Первая вечеринка и планы на будущее.

«Я увидела в нем то, что хочу видеть в своём мужчине», — заключила Ксения и вручила Алексею бутоньерку.

На третье свидание недели Холостячка пошла с Александром Эллертом. Пришло время мужчине проявить себя в танце. Участник захотел разделить увлечения героини, а не показать свои. Поэтому обучался хореографии с Женей Котом. Что из этого вышло? Настоящее нарушение личного пространства!

По итогу недели Ксения Мишина предложила всем участникам проявить себя. Главная цель — подготовить презентацию своих способностей. Тот, кто больше всего удивит Холостячку, получит возможность спонтанного свидания. В любой момент он сможет отправиться на индивидуальную встречу с актрисой. Фаворитом Ксюши оказался Александр Эллерт. Что ж, посмотрим, как мужчина проявит себя в будущем и воспользуется ли таким шансом.

Традиционно выпуск завершился Церемонией. Холостячка сделала свой выбор. Как будут складываться отношения Ксюши с участниками — смотрите в следующих выпусках реалити «Холостячка».

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ