«Холостячка» 3 випуск: скандал на яхті, коні Льоші і танці від Еллерта

3 випуск став неймовірно насиченим і багатогранним для Холостячки й учасників. Спектр емоцій переповнював усіх: хтось відчув гнів і залишив проєкт, а хтось поборов страхи з Ксенією Мішиною і вибився в лідери. Більше про 3 випуск проєкту «Холостячка» читайте в матеріалі.

Чоловіки написали про свої вподобання і хобі в записках, які передали Ксенії. Холостячка знову вибирала побачення наосліп.

Перша зустріч видалася груповою. Артем та Андрій запропонували яхтинг, а головна героїня вирішила піти на парну зустріч. Кардинально різні учасники, емоції і настрій. Справжня конкуренція почалася біля штурвалу. Артем хотів забрати Ксенію на острів, однак Андрій категорично був проти «відпускати свою жінку». І тоді почалося непередбачуване: вибух емоцій на острові, метання стільців і з’ясування стосунків. Стримати свою обіцянку перед Ксенією Артем не зміг і знову спровокував конфлікт. Тому Ксенія вирішила попрощатися з чоловіком.

Тим часом до будинку приїхав Женя Кот, щоб навчити Олександра Еллерта хореографії. Детальніше про це читайте ТУТ.

Друге побачення третього тижня відбулося в Олексія. Учасник запропонував осідлати коней і зайнятися верховою їздою.

«Коли я бачу Ксенію, я забуваю всі слова», — зазначив Олексій.

Холостячка зізналася, що вона боїться коней. Причиною є невдалий досвід, коли під час одних зйомок кінь перестав слухатися. Однак це побачення було вибрано Ксюшею, щоб подолати свій страх. Чоловік підтримав головну героїню. В результаті Ксенія таки наважилася піднятися верхи. Теми для розмови знаходилися самі собою: спільні захоплення, Перша вечірка і плани на майбутнє.

«Я побачила в ньому те, що хочу бачити в своєму чоловікові», — підсумувала Ксенія і вручила бутоньєрку учаснику.

Третє побаченням тижня було в Олександра Еллерта. Настав час чоловікові проявити себе в танці. Учасник захотів розділити захоплення Холостячки, а не показати свої. Тому навчався хореографії з Женею Котом. Що з цього вийшло? Справжнє порушення особистого простору!

Наприкінці тижня Ксенія Мішина запропонувала всім учасникам проявити себе. Головна мета — підготувати презентацію своїх здібностей. Той, хто найбільше здивує Холостячку, отримає можливість спонтанного побачення. У будь-який момент він зможе піти на індивідуальну зустріч з актрисою. Фаворитом Ксенії виявився Олександр Еллерт. Що ж, подивимося, як чоловік проявить себе в майбутньому і чи скористається таким шансом.

Традиційно випуск завершився Церемонією. Холостячка зробила свій вибір. Як далі складатимуться стосунки Ксюші з учасниками — дивіться в наступних випусках реаліті «Холостячка».