2 выпуск проекта «Холостячка» — это настоящий пункт отправки в мир романтических свиданий и покорений. Мужчины организовали первые встречи и попытались удивить успехами и навыками. А вот юрист Евгений Ковтуненко доказал, что он не только правовед, но и шеф-повар на миллиард. Как прошло свидание Ксении и Евгения — узнайте в материале.

Женя решил показать, насколько он хороший повар. Ещё во время Первой вечеринки они с Ксенией поняли, что у них много общего: йога, медитация, вкусовые предпочтения. И уже тогда мужчина пообещал, что обязательно приготовит для Холостячки пасту с морепродуктами. Поэтому идея свидания была очевидной: двое будут готовить!

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Евгений сразу предупредил, что пасту придется делать вручную. К ней морепродукты и соус на сливочной основе. Общение заладилось сразу в правильном русле. Ксения просто расслабилась и позволила участнику взять ситуацию в свои руки.

А вот за темы для разговоров была ответственна таки Холостячка. Девушку интересовал факт «юриста на миллиард»: является это хвастовством или действительно успешностью Евгения. Мужчина отметил, что работа юриста — это ответственность, ведь помощь людям необходима в любое время. А вот ресторанный бизнес у Жени ведётся совместно с бывшей девушкой. Это нисколько не смутило Холостячку, ведь она склонна доверять и не ревновать, если на то нет видимых причин.

Но самой личной темой стало духовное развитие. Мужчина признался, что в какой-то момент жизни ушёл с головой в работу. Перевернула его сознание страшная авария, которую Евгений чудом пережил. Это заставило задуматься об истинных причинах существования и важных вещах.

«Я не буду говорить тебе, что я не волнуюсь. Я скажу честно, что у меня никогда не было отношений с девушками с ребенком. Но я точно могу сказать, что я готов попробовать и сделать все возможное, чтобы у нас получилось», — ответил участник Ксении на ее вопрос о личной жизни.

Тем временем паста была готова, и они переместились для ужина на крышу с видом на весь ночной город. По итогу встречи Ксения вручила бутоньерку Жене. Поэтому участник может быть уже спокойным на Церемонии. Как сложатся их отношения дальше — узнайте в следующих выпусках реалити «Холостячка».

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