Шеф-кухар на мільярд Євгеній і гастрономічна пригода Холостячки

2 випуск проєкту «Холостячка» — це справжній пункт відправлення у світ романтичних побачень і завоювань. Чоловіки організували перші зустрічі і спробували здивувати успіхами та навичками. А ось юрист Євгеній Ковтуненко довів, що він не тільки правознавець, а й шеф-кухар на мільярд. Як минуло побачення Ксенії та Євгенія — дізнайтеся в матеріалі.

Женя вирішив показати, наскільки він хороший кухар. Ще під час Першої вечірки він і Ксенія зрозуміли, що мають багато спільного: йога, медитація, смакові вподобання. І вже тоді чоловік пообіцяв, що неодмінно приготує для Ксюші пасту з морепродуктами. Тому ідея побачення була очевидною: двоє готуватимуть!

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Євгеній відразу попередив, що пасту вони робитимуть вручну. До неї морепродукти і соус на вершковій основі. Спілкування заладилося відразу в правильному руслі. Ксенія просто розслабилася і дозволила учаснику взяти ситуацію в свої руки.

А ось за теми для розмов була відповідальна таки Холостячка. Дівчину цікавив факт «юриста на мільярд»: це хвастощі чи справжні досягнення Євгенія. Чоловік зазначив, що робота юриста — це відповідальність, адже допомога людям необхідна в будь-який час. А ось ресторанний бізнес він веде спільно з колишньою дівчиною. Це анітрохи не збентежило Холостячку, адже вона схильна довіряти і не ревнувати, якщо на те немає видимих ​​причин.

Та найбільш особистою темою став духовний розвиток. Чоловік зізнався, що в якийсь момент життя пішов з головою в роботу. Перевернула його світогляд страшна аварія, яку Євгеній дивом пережив. Це змусило задуматися про справжні причини існування і важливі речі.

«Я не казатиму тобі, що я не хвилююся. Я скажу чесно, що у мене ніколи не було стосунків з дівчатами з дитиною. Але я точно можу сказати, що я готовий спробувати і зробити все можливе, щоб у нас вийшло», — відповів учасник Ксенії на її запитання про особисте життя.

Тим часом паста була готова, і вони перемістилися для вечері на дах з краєвидом на все нічне місто. За підсумком зустрічі Ксенія вручила бутоньєрку Жені. Тому учасник може бути вже спокійним на Церемонії. Як складуться їхні стосунки далі — дізнайтеся в наступних випусках реаліті «Холостячка».

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