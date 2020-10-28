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«Холостячка»: свидания вслепую и настоящее противостояние во 2 выпуске

28.10.2020

Романтическое реалити «Холостячка» набирает обороты. Главная героиня ступает на путь настоящих свиданий, чувств и эмоций. Во 2 выпуске Ксения Мишина продолжит узнавать мужчин, которые на Первой вечеринке получили бутоньерки. В эту пятницу, 30 октября, не пропустите 2 выпуск проекта «Холостячка» на телеканале СТБ в 19:00!  

Во 2 выпуске ведущий Григорий Решетник предложит мужчинам подготовить презентации с идеями романтического свидания, давая возможность Холостячке выбрать всего лишь три свидания, которые больше всего её заинтересуют.       

 «Это очень сложный момент отбора свиданий, в первую очередь, потому что я должна выбрать только три. Я думаю, что все будет очень красиво, романтично, мне очень хочется максимально чувствовать себя женщиной» — отмечает Холостячка.

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Выбор будет происходить фактически вслепую, ведь Ксения понятия не имеет, кто из мужчин подготовил для неё «самое идеальное свидание», с кем она раскроет секрет десерта от мишленовского повара, а кто первым разденет её и окунет в атмосферу фильма «50 оттенков серого».

Между мужчинами, борющимися за внимание талантливой актрисы, разыграется настоящее противостояние и конкуренция. 

  • Неужели во 2 выпуске напряжение выльется в драку?
  • Кто из участников и вовсе прибегнет к вероломному обману, чтобы единолично завладеть вниманием Холостячки?
  • Кто первым заслужит расположение Ксении и первую бутоньерку недели, а кто будет брошен в одиночестве ради свидания с другим мужчиной?
  • И кого из участников срочно госпитализируют?

Video: «Холостячка»: свидания вслепую и настоящее противостояние во 2 выпуске

Чем удивит 2 выпуск проекта Холостячка 2020 с Ксенией Мишиной от 30.10.2020. Смотрите анонс проекта Холостячка 1 сезон 2 выпуск - в материале СТБ

 

Video: «Холостячка»: свидания вслепую и настоящее противостояние во 2 выпуске

Чем удивит 2 выпуск проекта Холостячка 2020 с Ксенией Мишиной от 30.10.2020. Смотрите анонс проекта Холостячка 1 сезон 2 выпуск - в материале СТБ

Не пропустите 2 выпуск уже в эту пятницу в 19:00 на телеканале СТБ! Станьте свидетелем зарождения настоящих чувств в романтическом реалити «Холостячка» с Ксенией Мишиной! 

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