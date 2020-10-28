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«Холостячка»: побачення наосліп і справжнє протистояння у 2 випуску

28.10.2020

Романтичне реаліті «Холостячка» набирає обертів. Головна героїня ступає на шлях справжніх побачень, почуттів і емоцій. У 2 випуску Ксенія Мішина продовжить пізнавати чоловіків, які на Першій вечірці отримали бутоньєрки. Цієї п’ятниці, 30 жовтня, не пропустіть 2 випуск проєкту «Холостячка» на телеканалі СТБ о 19:00!

У 2 випуску ведучий Григорій Решетник запропонує чоловікам підготувати презентації з ідеями романтичного побачення, даючи можливість Холостячці вибрати лише три побачення, які найбільше її зацікавлять.

 «Це дуже складний момент відбору побачень, передовсім тому, що я повинна вибрати тільки три. Я думаю, що все буде дуже красиво, романтично, мені дуже хочеться максимально відчувати себе жінкою», — зазначає Холостячка.

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Вибір відбуватиметься фактично наосліп, адже Ксенія уявлення не має — хто з чоловіків підготував для неї «найбільш ідеальне побачення», з ким вона розкриє секрет десерту від мішленівського кухаря, а хто першим роздягне її і занурить в атмосферу фільму «50 відтінків сірого».

Між чоловіками, що борються за увагу талановитої акторки, розгориться справжнє протистояння і конкуренція.

  • Невже у 2 випуску напруження виллється в бійку?
  • Хто з учасників вдасться до підступного обману, щоб одноосібно заволодіти увагою Холостячки?
  • Хто першим заслужить прихильність Ксенії і першу бутоньєрку тижня, а кого покинуть на самоті заради побачення з іншим чоловіком?
  • І кого з учасників терміново госпіталізують?

Video: «Холостячка»: побачення наосліп і справжнє протистояння у 2 випуску

Чим здивує 2 випуск проекту Холостячка 2020 з Ксенією Мішиною від 30.10.2020. Дивіться анонс проекту Холостячка 1 сезон 2 випуск - в матеріалі СТБ

Video: «Холостячка»: побачення наосліп і справжнє протистояння у 2 випуску

Чим здивує 2 випуск проекту Холостячка 2020 з Ксенією Мішиною від 30.10.2020. Дивіться анонс проекту Холостячка 1 сезон 2 випуск - в матеріалі СТБ

Не пропустіть 2 випуск уже цієї п’ятниці о 19:00 на телеканалі СТБ! Станьте свідком зародження справжніх почуттів у романтичному реаліті «Холостячка» з Ксенією Мішиною!

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