«Холостячка»: яркие образы Ксении Мишиной

Телеканал СТБ выпустил в ефир новое романтическое реалити, в котором вторую половину будет выбирать женщина. Главной героиней проекта «Холостячка» стала Ксения Мишина. Предлагаем подборку ярких образов актрисы театра и кино. Фото Ксении — в материале.

Несомненно, одним из самых ярких образов актрисы стал образ Лидии Шефер. Роль главной антагонистки легендарной драмы «Крепостная» не оставила равнодушным никого. Однако и в повседневной жизни Ксения удивляет самыми разными образами.

Наряд total black с грубыми ботинками и панамой. Вполне необычный образ для утонченной и женственной Ксении.

А вот в образе блондинки актрису представить довольно сложно.

Веселая девушка с роликами на плечах. Талант перевоплощения у Ксении не отнять. Хотя у себя на странице в Instagram Холостячка призналась, что ей часто говорили о предназначении быть моделью.

Поэтому в стиле fashion Ксюша также чувствует себя комфортно.

Сочетание нежных летних платьев с ковбойскими казаками — тренд лета 2020, который Ксения поддерживает.

И в заключение фото с неизменным ведущим Григорием Решетником. Уже осенью смотрите романтическое реалити «Холостячка», в котором за сердце Ксении Мишиной будут бороться 15 мужчин!