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«Холостячка»: яскраві образи Ксенії Мішиної

23.10.2020

Телеканал СТБ випустив в ефір нове романтичне реаліті, в якому другу половину обиратиме жінка. Головною героїнею проєкту «Холостячка» стала Ксенія Мішина. Пропонуємо добірку яскравих образів актриси театру і кіно. Фото Ксенії — в матеріалі.

Безсумнівно, одним з найяскравіших образів акторки став образ Лідії Шефер. Роль головної антагоністки легендарної драми «Кріпосна» не залишила байдужим нікого. Однак і в повсякденному житті Ксенія дивує різними образами.

Лук total black з грубими черевиками і панамою. Цілком незвичний образ для витонченої і жіночної Ксенії.

А ось в образі блондинки актрису уявити досить важко.

ксения мишина

Весела дівчина з роликами на плечах. Талант перевтілення у Ксенії не відняти. Хоча в себе на сторінці в Instagram Холостячка зізналася, що їй часто говорили про призначення бути моделлю.

Тому в стилі fashion Ксюша також почувається комфортно.

Поєднання ніжних літніх суконь з ковбойськими козаками — тренд літа 2020 року, який Ксенія підтримує.

І наостанок фото з незмінним ведучим Григорієм Решетником. Уже восени дивіться романтичне реаліті «Холостячка», в якому за серце Ксенії Мішиної боротимуться 15 чоловіків!

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