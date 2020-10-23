Участником проекта «Холостячка» стал комик Андрей Рыбак. Мужчина еще до реалити начал довольно активно оказывать знаки внимания Холостячке через Instagram. Очередным проявлением чувств стал… рэп, за который Ксения Мишина его попросту заблокировала. Как Андрей исправлял ситуацию на Первой вечеринке — читайте в материале.

После объявления главной героини проекта «Холостячка» первым желающим претендентом вызвался Александр Эллерт. Его близкий друг Андрей Рыбак также решил не сидеть сложа руки. Мужчина отважился выпустить рэп о Ксении Мишиной. Свое творение Рыбак выложил в Instagram и отметил Холостячку, а вместе с тем и Эллерта. На следующий день мужчина понял, что его заблокировали. И тогда Андрей решил действовать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

На Первой вечеринке Рыбак прислал за Ксенией машину и ждал ее на парковке.

«Я, если что, тот человек, которого ты блокировала в Instagram. Бывает, что я шучу неуместно. Но я буду бороться с этим», — отметил он.

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Ксения подытожила, что не всегда социальные сети в полной мере передают смысл и эмоциональный посыл сказанного отправителем. Однако мы предлагаем посмотреть и послушать «шедевр» Андрея, за который она отправила его в черный список.

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