«Холостячка»: Реп від Андрія Рибака, або Як швидко потрапити в блок

Учасником проєкту «Холостячка» став комік Андрій Рибак. Чоловік ще до реаліті почав досить активно проявляти увагу до Холостячки через Instagram. Черговим проявом почуттів став… реп, за який Ксенія Мішина його просто заблокувала. Як Андрій виправляв ситуацію на Першій вечірці — читайте в матеріалі.

Після оголошення головної героїні проєкту «Холостячка» першим охочим претендентом зголосився Олександр Еллерт. Його близький друг Андрій Рибак також вирішив не сидіти склавши руки. Чоловік наважився випустити реп про Ксенію Мішину. Своє творіння Рибак виклав в Instagram і позначив Холостячку, а разом з нею і Еллерта. Наступного дня він зрозумів, що його заблокували. І тоді Андрій вирішив діяти.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

На Першій вечірці Рибак прислав по Ксенію авто і чекав її на парковці.

«Я, раптом що, та людина, яку ти блокувала в Instagram. Буває, що я жартую недоречно. Але я буду боротися з цим», — зазначив він.

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Ксенія підсумувала, що не завжди соціальні мережі уповні передають сенс та емоційне послання сказаного відправником. Однак ми пропонуємо подивитися і послухати «шедевр» Андрія, за який вона відправила його в чорний список.

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