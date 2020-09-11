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Премьера Холостячка – смотрите скоро на СТБ

11.09.2020

Не пропустите самый романтичный проект страны – смотрите онлайн шоу Холостячка! Впервые в истории украинского телевидения звезда сериала Крепостная Ксения Мишина обнажит свой внутренний мир и покажет себя настоящей. Самая желанная актриса страны пойдет на такой серьезный шаг для того, чтобы найти идеального мужчину, которому она скажет три желаемых слова: я тебя люблю! Удастся ли Ксении найти того единственного, кому она сможет довериться? Узнайте совсем скоро – смотрите онлайн премьеру реалити Холостячка.

Video: Премьера Холостячка – смотрите скоро на СТБ


Премьера – Холостячка начнется уже скоро на СТБ. Смотрите новые выпуски шоу Холостячка

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