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Прем’єра Холостячка – дивіться скоро на СТБ

11.09.2020

Не пропустіть найромантичніший проєкт країни – дивіться онлайн шоу Холостячка! Уперше в історії українського телебачення зірка серіалу Кріпосна Ксенія Мішина оголить свій внутрішній світ і покаже себе справжньою. Найбажаніша акторка країни піде на такий серйозний крок для того, щоб знайти ідеального чоловіка, якому вона промовить три бажаних слова: я тебе кохаю! Чи вдасться Ксенії знайти того єдиного, кому вона зможе довіритися? Дізнайтеся зовсім скоро – дивіться онлайн прем’єру реаліті Холостячка.

Video: Прем’єра Холостячка – дивіться скоро на СТБ


Прем’єра – Холостячка почнеться вже скоро на СТБ. Дивіться нові випуски шоу Холостячка

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