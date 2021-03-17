Перед стартом 10 сезону проєкту «Хата на тата», ми вирішили згадати пап з 9 сезону проєкту. В 1 випуску 9 сезону проєкту «Хата на тата» новим героєм став Юрій Броварчук — двічі батько, який досі вважає себе холостяком. Юра стверджує, що холостяк — це стан душі, тож ані дружина, ані діти не мають права забирати у татка свободу. Чи впорається борець із «каблуками» з обов’язками дружини заради збереження власної родини — читайте в матеріалі.

Герой 1 випуску 9 сезону «Хата на тата» Юрій Броварчук живе з родиною у мальовничих Черкасах. А на березі Дніпра у нього є «Холостяцький причал» — власний чоловічий клуб, куди не допускаються жінки та «каблуки». Весь вільний час тато проводить з друзями: сауна, риболовля, шашлики. Але в його графіку немає і дня, присвяченого сім’ї.

Дружина Ліля втомилася від того, що чоловік не хоче дорослішати і брати відповідальність за сім’ю та виховання дітей — 15-річного Владислава та 2-річної Катерини. Тому вона вирушила на відпочинок за статутом холостячки до сонячної Одеси, де на неї чекали неймовірні сюрпризи, коштовні подарунки та незабутні враження.

А Юра, залишившись на тиждень без дружини, мав суворо дотримуватись графіку Лілі. Окрім прибирання та приготування їжі Юра мав налагодити відносини з дітьми та рідними: написати та вивчити с дочкою вірш, навчити сина керувати автомобілем, догодити тещі та позбутися брудної лайки.

Чи усвідомив вічний холостяк свою провину перед дружиною Лілею? Чи вдалося йому надолужити втрачене та врятувати стосунки з рідними? Дивіться у повному 1 випуску «Хата на тата»-9.

Video: «Хата на тата»: Як татко-холостяк перетворився на підкаблучника у 1 випуску? У 1 випуску 9 сезону проєкту Хата на тата новим героєм став Юрій Броварчук - двічі батько, який досі вважає себе холостяком. Чи впорався тато з завданнями у 1 випуску Хата на тата-9?

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