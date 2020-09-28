У кожному сезоні програми «Хата на тата» наші татка вчаться готувати, виконувати домашню роботу, і головне – знаходити спільну мову зі своїми дітьми. Напередодні нового сезону «Хата на тата» ми вирішили зробити добірку зіркових татусів, які для багатьох є прикладом для наслідування.

Девід Бекхем. Успішний футболіст, модель і батько чотирьох дітей ніколи не марнує можливості провести час з синами і донькою. Про це свідчать, як мінімум, його фото в Instagram. Слід зауважити, що сини Девіда досить популярні в соцмережах. Наприклад аккаунт його старшого сина Брукліна налічує понад більше десяти мільйонів підписників.

Публикация от David Beckham (@davidbeckham) Фев 11 2017 в 9:00 PST

Сильвестр Сталлоне. Американський актор, кінорежисер і продюсер, який за свою кар’єру знявся більш ніж в 50 фільмах і тричі номінувався на «Оскар», відчуває величезну гордість, дивлячись на те, як він виховав доньок. При цьому в одному з інтерв’ю, актор зізнався, що бути батьком трьох дочок – найскладніше що з ним траплялося. Однак, подивіться на фото, хіба це не ідеальний батько?

Публикация от Sly Stallone (@officialslystallone) Апр 2 2017 в 9:20 PDT

Жерар Піке. Відомий футболіст виграв всі можливі титули як на клубному рівні, так і на рівні збірних, не перестає хвалитися соцмережі Instagram своїми синами, яких йому народила дружина Шакіра. Багато друзів Жерара, ставлять його в приклад, називаючи ідеальним батьком.

Публикация от Gerard Piqué (@3gerardpique) Май 18 2015 в 4:27 PDT

Джастін Тімберлейк. Американський співак, актор і продюсер, який відомий своїми романами з Брітні Спірс і Камерон Діас нарешті став розсудливим. З 2012 року він одружений на Джесіці Біл, яка в 2015 році народила йому дитину. «У цьому році, я отримав кращий подарунок про який можна було мріяти», – написав співак у своєму Twitter в день народження сина.

Публикация от Justin Timberlake (@justintimberlake) Июн 21 2015 в 9:11 PDT

Вілл Сміт. Номінант двох премій «Оскар», п’ятикратний номінант «Золотого глобуса» і володар премії «Греммі», ніколи не ріс у щасливій родині. Його батьки розлучилися, коли Вілл був тінейджером. Перший шлюб актора теж не був вдалим, але ось від другої дружини Джаді Пінкетт у Сміта двоє дітей: син Джейден і дочка Віллоу. Разом з дочкою актор знімався у фільмі «Я – легенда», а з сином в двох фільмах «У гонитві за щастям» і «Після нашої ери». У картинах вони зіграли батька і сина.

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