Звездные папы, с которых хочется брать пример

В каждом сезоне программы «Хата на тата» наши папочки учатся готовить, выполнять домашнюю работу, и главное – находить общий язык со своими детьми. В преддверии нового сезона «Хата на тата» мы решили сделать подборку звездных пап, которые для многих являются примером для подражания.

Девид Бекхэм. Успешный футболист, модель и отец четверых детей никогда не упускает возможности провести время с сыновьями и дочерью. Об этом свидетельствуют, как минимум, его фото в Instagram. Следует заметить, что сыновья Девида довольно популярны в соцсетях. К примеру аккаунт его старшего сына Бруклина насчитывает более десяти миллионов подписчиков.

Публикация от David Beckham (@davidbeckham) Фев 11 2017 в 9:00 PST

Сильвестр Сталлоне. Американский актер, кинорежиссер и продюсер, который за свою карьеру снялся более чем в 50 фильмах и трижды номинировался на «Оскар», испытывает огромную гордость, глядя на то, как он воспитал дочек. При этом в одном из интервью, актер признался, что быть отцом троих дочерей – самое сложное что с ним случалось. Однако, посмотрите на фото, разве это не идеальный отец?

Публикация от Sly Stallone (@officialslystallone) Апр 2 2017 в 9:20 PDT

Жерар Пике. Известный футболист выигравший все возможные титулы как на клубном уровне, так и на уровне сборных, не перестает хвастаться в инстаграме своими сыновьями, которых ему родила супруга Шакира. Многие друзья Жерара, ставят его в пример, называя идеальным отцом.

Публикация от Gerard Piqué (@3gerardpique) Май 18 2015 в 4:27 PDT

Джастин Тимберлейк. Американский певец, актер и продюсер, который известен своими романами с Бритни Спирс и Камерон Диас наконец-то остепенился. С 2012 года он женат на Джессике Бил, которая в 2015 году родила ему ребенка. «В этом году, я получил лучший подарок о котором можно было мечтать», – написал певец в своем Twitter в день рождения сына.

Публикация от Justin Timberlake (@justintimberlake) Июн 21 2015 в 9:11 PDT

Уилл Смит. Номинант двух премий «Оскар», пятикратный номинант «Золотого глобуса» и обладатель премии «Грэмми», никогда не рос в счастливой семье. Его родители развелись, когда Уилл был тинейджером. Первый брак актера тоже не был удачным, но вот от второй жены Джады Пинкетт у Смита двое детей: сын Джейден и дочь Уиллоу. Вместе с дочерью актер снимался в фильме «Я – легенда», а с сыном в двух фильмах «В погоне за счастьем» и «После нашей эры». В картинах они сыграли отца и сына.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ