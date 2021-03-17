Перед стартом 10 сезона проекта «Хата на тата», мы решили вспомнить пап из 9 сезона проекта. В 1 выпуске 9 сезона проекта «Хата на тата» новым героем стал Юрий Броварчук — дважды отец, который до сих пор считает себя холостяком. Юра утверждает, что холостяк — это состояние души, поэтому ни жена, ни дети не имеют права отбирать у папы свободу. Справится ли борец с «каблуками» с обязанностями жены ради сохранения собственной семьи — читайте в материале.

Герой 1 выпуска 9 сезона «Хата на тата» Юрий Броварчук живет с семьей в живописных Черкассах. А на берегу Днепра у него есть «Холостяцкий причал» — собственный мужской клуб, куда не допускаются женщины и «каблуки». Все свободное время папа проводит с друзьями: сауна, рыбалка, шашлыки. Но в его графике нет и дня, посвященного семье.

Жена Лиля устала от того, что муж не хочет взрослеть и брать ответственность за семью и воспитание детей — 15-летнего Владислава и 2-летней Екатерины. Поэтому она отправилась отдыхать по уставу холостячки в солнечную Одессу, где ее ждали невероятные сюрпризы, ценные подарки и незабываемые впечатления.

А Юра, оставшись на неделю без жены, должен был строго придерживаться графика Лили. Кроме уборки и приготовления пищи Юре нужно было наладить отношения с детьми и родными: написать и выучить с дочерью стихотворение, научить сына управлять автомобилем, угодить теще и избавиться от ругани.

Осознал ли вечный холостяк свою вину перед женой Лилей? Удалось ли ему наверстать упущенное и спасти отношения с родными? Смотрите в полном 1 выпуске «Хата на тата»-9.

Video: «Хата на тата»: Как папа-холостяк превратился в подкаблучника в 1 выпуске? В 1 выпуске 9 сезона проекта Хата на тата новым героем стал Юрий Броварчук — дважды отец, который до сих пор считает себя холостяком. Справился ли папа с заданиями в 1 выпуске Хата на тата-9?

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