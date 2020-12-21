Цієї суботи, 19 грудня, о 17:00 на телеканалі СТБ вийшов 8 випуск 9 сезону проєкту «Хата на тата». Це було продовження історії героя Руслана Ковтуна ― блогера з Прилук.

У 8 випуску глядачі побачили продовження неймовірних пригод тата-блогера і його банди Русланіусів. 15 років сірої буденності звичайного прилуцького менеджера з продажу вікон кардинально змінив карантин: 36-річний батько чотирьох дітей, залишившись без роботи, відкрив у собі талант блогера і величає себе зіркою соцмереж. Дружина втомилася від ейфорії чоловіка, бо пів року він з ранку до ночі тільки тим і займається, що знімає відосики, а їй ні в чому не допомагає.

Діти теж фантазують про безтурботне майбутнє блогерів, ігноруючи навчання і прохання матері про допомогу, тому що заручилися в цьому підтримкою тата. Приструнити зірку взявся проєкт «Хата на тата». Проживши всього день за графіком дружини, блогер Русланіус зі свого віртуального світу потрапив у реальне життя багатодітного батька Руслана.

Він зрозумів, якою виснаженою від роботи і самотньою через відсутність допомоги та уваги була його дружина в такій великій сім’ї. Непростим випробуванням для зіркового татуся стали обов’язкові завдання. Адже тепер довелося взятися за чотирьох дітей, які цілими днями тільки те й роблять, що сидять у гаджетах.

У свої 36 років тато вперше готував дітям їжу! А коли настав час виконувати обов’язкові завдання, Руслан не на жарт розхвилювався! Всього за три дні блогеру потрібно було навчити Даню рахувати до 10, допомогти Владу змайструвати будиночок мрії, покращити успішність Ростика у навчанні, навчити доньку цінувати найдорожче, почати заробляти реальні гроші й заготовити дрова на зиму.

Русланіус одразу взявся виконувати завдання про заробіток. Тато своїми руками виготовляв іграшки. Він уперше почав заробляти реальні гроші, а не віртуальні. Руслан запустив онлайн-магазин іграшок, який за кілька днів став популярним у Прилуках. Він зрозумів, що Русланіус як блогер існуватиме й далі, але жити тільки блогом він більше ніколи не буде. Справившись із усіма завданнями з обов’язкового списку, сім’я Ковтунів виграла 50 тисяч гривень!

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