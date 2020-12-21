В субботу, 19 декабря, в 17:00 на телеканале СТБ вышел 8 выпуск 9 сезона проекта «Хата на тата». Это было продолжение истории героя Руслана Ковтуна ― блогера из Прилук.

В 8 выпуске зрители увидели продолжение невероятных приключений папы-блогера и его банды Русланиусов. 15 лет серой обычной жизни прилуцкого менеджера по продажам окон кардинально изменил карантин: 36-летний отец четырех детей, оставшись без работы, открыл в себе талант блогера и величает себя звездой соцсетей. Жена устала от эйфории мужа, потому что полгода он с утра до ночи только тем и занимается, что снимает видосики, а ей ни в чем не помогает.

Дети тоже фантазируют о беззаботном будущем блогеров, игнорируя обучение и просьбы матери о помощи, потому что заручились в этом поддержкой папы. Приструнить звезду взялся проект «Хата на тата». Прожив всего день по графику жены, блогер Русланиус из своего виртуального мира попал в реальную жизнь многодетного отца Руслана.

Он понял, какой истощенной от работы и одинокой из-за отсутствия помощи и внимания была его жена в такой большой семье. Непростым испытанием для звездного папаши стали обязательные задания. Ведь теперь пришлось взяться за четверых детей, которые целыми днями только то и делают, что сидят в гаджетах.

В свои 36 лет папа впервые готовил детям еду! А когда пришло время выполнять обязательные задания, Руслан не на шутку разволновался! Всего за три дня блогеру нужно было научить Даню считать до 10, помочь Владу смастерить домик мечты, улучшить успеваемость Ростика в обучении, научить дочь ценить самое дорогое, начать зарабатывать реальные деньги и заготовить дрова на зиму.

Русланиус сразу приступил к выполнению задания о заработке. Папа своими руками делал игрушки. Он впервые начал зарабатывать реальные деньги, а не виртуальные. Руслан запустил онлайн-магазин игрушек, который за несколько дней стал популярным в Прилуках. Он понял, что Русланиус как блогер продолжит существовать, но жить только блогом он больше никогда не будет. Справившись со всеми задачами по обязательному списку, семья Ковтунов выиграла 50 000 гривен!

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