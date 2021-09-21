2 октября на СТБ стартует 10 сезон комедийного реалити «Хата на тата». По субботам зрители телеканала смогут наслаждаться новыми выпусками любимого реалити!

Любимый семейный проект «Хата на тата» вновь берется за перевоспитание ленивых и безответственных пап. По условиям реалити, измученная многолетним выполнением домашних обязанностей мама едет в отпуск на неделю, в то время как отец остается дома с детьми и бытовыми проблемами. Папа должен выполнить все родительские и домашние обязанности. Если глава справится, всю семью ждет денежное вознаграждение. А главное ― мужчина должен измениться и понять, что труд супруги бесценный и им нельзя пренебрегать.

Юбилейный 10 сезон проекта подготовил зрителям в 10 раз больше юмора. Один из героев первых выпусков после отъезда своей жены на отдых решил устроить «встречу выпускников» и пригласил пап, которые уже прошли школу проекта. Благодаря ему зритель сможет вновь увидеть полюбившегося Сергея Коваленко, который запомнился всем своим знаменитым «сокиабле», и ещё многих пап-легенд проекта. Все знают, сколько юмора и позитива дарит с экранов каждый папа, а теперь представьте, что будет, когда они соберутся вместе!

Смотрите первый выпуск проекта «Хата на тата»-10 в субботу, 2 октября, на СТБ!

Video: 2 октября на СТБ стартует 10 сезон проекта «Хата на тата» Когда Хата на тата 10 сезон выходит в эфир телеканала СТБ в 2021 году? Уже известна дата старта шоу Хата на тата 10 сезон на СТБ. Хата на тата 2021: дата выхода нового сезона

Больше по теме: Писательница Наталия Гурницкая о сериале «Кофе с кардамоном»

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ