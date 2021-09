2 жовтня на СТБ стартує 10 сезон комедійного проєкту «Хата на тата». Щосуботи глядачі телеканалу зможуть насолоджуватися новими випусками улюбленого реаліті!

Улюблений сімейний проєкт «Хата на тата» знову береться за перевиховання ледачих і безвідповідальних татусів. За умовами реаліті, змучена багаторічним виконанням домашніх обов’язків мама їде у відпустку на тиждень, у той час як батько залишається вдома з дітьми і побутовими проблемами. Тато повинен виконати всі батьківські і домашні обов’язки. Якщо глава впорається, усю сім’ю чекає грошова винагорода. А головне ― чоловік повинен змінитися і зрозуміти, що праця дружини безцінна і нею не можна нехтувати.

Ювілейний 10 сезон проєкту підготував глядачам у 10 разів більше гумору. Один з героїв перших випусків після від’їзду своєї дружини на відпочинок вирішив улаштувати «зустріч випускників» і запросив батьків, які вже пройшли школу проєкту. Завдяки йому глядач зможе знову побачити улюбленого Сергія Коваленка, який запам’ятався всім своїм знаменитим «сокіабле», і ще багатьох татів-легенд проєкту. Всі знають, скільки гумору та позитиву дарує з екранів кожен тато, а тепер уявіть, що буде, коли вони зберуться разом!

Дивіться перший випуск проєкту «Хата на тата»-10 у суботу, 2 жовтня, на СТБ!

