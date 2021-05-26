Кілька днів тому Україна посіла 5-те місце на конкурсі Євробачення-2021 за сумою балів від журі країн-учасниць та голосів телеглядачів. Втім, за голосами глядачів Україна посіла друге місце після Італії, а це означає, що гурт Go_A добряче наШУМів у серцях усіх єврофанів. Читайте інтерв’ю з солісткою гурту Go_A Катею Павленко просто зараз.

Чи вдалося вам хоч трішки відпочити після виступу на Євробаченні-2021

Відпочити не вдалося, ми трішки подрімали в літаку. В принципі, у нас все класно і чудово, ми втомлені, але загалом усе класно. Дуже крута була поїздка, багато вражень, і мені здається, що у нас все вийшло!

Від кого ви отримали найнесподіваніше привітання?

Міністр культури днями мені надіслав повідомлення. Дуже багато загалом пише людей, та ми не встигаємо читати, бо не було часу. Повідомлення після Нацвідбору я прочитала аж у травні! (Сміється. ― Прим. ред.).

Які у вас плани на найближче майбутнє?

Робити музику!

Що ви відчували під час оголошення результатів?

Коли голосували судді, нам було трішки образливо, а потім, коли проголосували люди, ми зрозуміли: «О! Це те, що нам треба!». Ми в принципі робимо музику для людей, тому те, що сталося, це прекрасно!

Ви відчували підтримку людей?

Звичайно! Після фіналу ми приходили в грін рум, і працівники арени казали, що вони не могли вгамувати оплески людей. Мені надсилали відео з репетицій та виступу, і там люди просто розтрощували арену!

Чи буде у вас колаборація з італійським гуртом?

Ну, нехай вони трішки перепочинуть. Вони класні, і ми з ними дуже подружилися. Італійці приходили до нас у гримерку, ми з ними спілкувалися. Думаю, ми будемо продовжувати з ними спілкуватися. З нами багато хто хотів робити колаборацію. Нам запропонували фіни та австралійка, ми переписуємося. Також у нас є фаворит ― Джон із Швейцарії. Ми взагалі з усіма потоваришували. Взагалі, нас усі підтримували, і коли я йшла по чай і проходила повз поліцію, то навіть поліція нам респектувала, і коли ми їхали автобусом по Роттердаму, нам люди махали привіти і усміхалися. Нам дуже було приємно бачити українські прапори, і на фінал одна дівчинка навіть прийшла в зеленій шубі! Іще нас проводжала українська діаспора з букетами квітів, дуже багато приємних слів сказали… Хтось скаже, що 5 місце ― це не кльово, але я вважаю, що все було ідеально, адже наша музика зараз у світових топах Spotify на 5 місці, і нас почули люди. Для нас це головне. Ми поїхали, щоб показати українську народну музику, і ми її показали. Мені здається, непогано навіть показали!

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