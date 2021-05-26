Несколько дней назад Украина заняла 5-е место на конкурсе Євровидение-2021 по сумме баллов от жюри стран-участниц и голосов телезрителей. Впрочем, по голосам зрителей Украина заняла второе место после Италии, а это значит, что группа Go_A сильно наШУМела в сердцах всех еврофанов. Читайте интервью с солисткой группы Go_A Катей Павленко прямо сейчас.

Удалось ли вам хоть немного отдохнуть после выступления на Евровидении-2021?

Отдохнуть не удалось, мы немного подремали в самолете. В принципе, у нас все классно и замечательно, мы уставшие, но в целом все классно. Очень крутая была поездка, много впечатлений, и мне кажется, что у нас все получилось!

От кого вы получили неожиданное поздравление?

Министр культуры на днях мне прислал сообщение. Очень много в целом пишет людей, но мы не успеваем читать, потому что не было времени. Сообщения после Нацотбора я прочитала аж в мае! (Смеется. ― Прим. ред.).

Какие у вас планы на ближайшее будущее?

Делать музыку!

Что вы чувствовали во время объявления результатов?

Когда голосовали судьи, нам было немного обидно, а потом, когда проголосовали люди, мы поняли: «О! Это то, что нам надо!». Мы в принципе делаем музыку для людей, поэтому то, что произошло, это прекрасно!

Вы чувствовали поддержку людей?

Конечно! После финала мы приходили в грин рум, и работники арены говорили, что они не могли остановить аплодисменты людей. Мне присылали видео репетиций и выступления, и там люди просто разбивали арену!

Будет ли у вас коллаборация с итальянской группой?

Ну, пусть они немного отдохнут. Они классные, и мы с ними очень подружились. Итальянцы приходили к нам в гримерку, мы с ними общались. Думаю, мы будем продолжать с ними общаться. Многие участники хотели делать коллаборации. Нам предложили финны и австралийка, мы переписываемся. Также у нас есть фаворит ― Джон из Швейцарии. Мы вообще со всеми подружились. Вообще, нас все поддерживали, и когда я шла за чаем и проходила мимо полиции, то даже полиция нам респектировала, и когда мы ехали автобусом по Роттердаму, нам люди махали приветы и улыбались. Нам очень было приятно видеть украинские флаги, и на финале девочка даже пришла в зеленой шубе! Еще нас провожала украинская диаспора с букетами цветов, очень много приятных слов сказали… Кто-то скажет, что 5 место ― это не клёво, но я считаю, что все было идеально, ведь наша музыка сейчас в мировых топах Spotify на 5 месте, и нас услышали люди. Для нас это главное. Мы поехали, чтобы показать украинскую народную музыку, и мы ее показали. Мне кажется, неплохо даже показали!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.