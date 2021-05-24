Український гурт Go_A посів 2 місце за голосами глядачів на Євробаченні-2021

Україна посіла 5-те місце на конкурсі за сумою балів від журі країн-учасниць та голосів телеглядачів. Втім, за голосами глядачів Україна посіла друге місце після Італії, тоді як за голосами національних журі вона була аж дев’ятою.

Чимало користувачів і в Україні, і за кордоном зазначають, що такий низький результат від журі для України ― несправедливий або й політично мотивований. Обурливі коментарі щодо низьких балів Україні від інших країн-учасниць і досі розлітаються соцмережами.

Go_A став одним з найяскравіших учасників цьогорічного Євробачення, що підтверджує друге місце за кількістю голосів від глядачів: 97 балів він отримав від журі з різних країн, а 267 балів йому дали глядачі пісенного конкурсу. Тож загалом Go_A отримав 364 бали.

Нагадаємо, колектив Go_A з піснею «Соловей» у 2020 році став переможцем Національного відбору на Євробачення, який з 2016 року спільно проводять телеканали СТБ та UА: ПЕРШИЙ. Оскільки через пандемію у 2020 році конкурс скасували, організатори Нацвідбору вирішили не проводити новий відбір і дати можливість Go_A представити Україну на Євробаченні-2021. Гурт підготував три нові пісні, з яких національне журі вибрало «Шум».

Музичний продюсер Національного відбору ― Руслан Квінта.

Креативна продюсерка Нацвідбору ― Наталія Франчук.

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