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Украинская группа Go_A заняла 2 место по голосам зрителей на Евровидении-2021

24.05.2021

Украина заняла 5-е место на конкурсе по сумме баллов от жюри стран-участниц и голосов телезрителей. Впрочем, по голосам зрителей Украина заняла второе место после Италии, тогда как за голосами национальных жюри она была аж девятой.

Многие пользователи и в Украине, и за рубежом отмечают, что такой низкий результат от жюри для Украины ― несправедлив либо политически мотивирован. Возмущенные комментарии из-за низких баллов Украине от других стран-участниц до сих пор разлетаются соцсетями.

Напомним, коллектив Go_A с песней «Соловей» в 2020 году стал победителем Национального отбора на Евровидение, который с 2016 года совместно проводят телеканалы СТБ и UА: ПЕРШИЙ. Поскольку из-за пандемии в 2020 году конкурс отменили, организаторами Нацотбора было принято решение не проводить новый отбор и дать возможность Go_A представить Украину на Евровидении-2021. Группа подготовила три новых песни, из которых национальное жюри выбрало «Шум».

Музыкальный продюсер Национального отбора ― Руслан Квинта.

Креативный продюсер Нацотбора ― Наталья Франчук.

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