Go_A стали фаворитами на Євробаченні для переможців конкурсу з Італії Måneskin

Італійський гурт Måneskin під час пресконференції своїм фаворитом назвав український Go_A. Відповідаючи на запитання про найкращий виступ, вокаліст Måneskin Даміано Давид сказав: Україна.

І це не дивно, адже ще за лаштунками незадовго до початку фіналу конкурсу солістка гурту Go_A Катя Павленко вчила італійців українського «Шуму»!

Гурт Go_A запам’ятався на конкурсі яскравою зеленою шубою солістки Катерини Павленко, запальною піснею і шаленою енергетикою виступу. Український колектив став одним з найяскравіших учасників цьогорічного Євробачення, що підтверджує друге місце за кількістю голосів від глядачів: 97 балів він отримав від журі з різних країн, а 267 балів йому дали глядачі пісенного конкурсу. Тож загалом Go_A отримав 364 бали.

Нагадаємо, колектив Go_A з піснею «Соловей» у 2020 році став переможцем Національного відбору на Євробачення, який з 2016 року спільно проводять телеканали СТБ та UА: ПЕРШИЙ. Оскільки через пандемію у 2020 році конкурс скасували, організатори Нацвідбору вирішили не проводити новий відбір і дати можливість Go_A представити Україну на Євробаченні-2021. Гурт підготував три нові пісні, з яких національне журі вибрало «Шум».

Музичний продюсер Національного відбору ― Руслан Квінта.

Креативна продюсерка Нацвідбору ― Наталія Франчук.

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