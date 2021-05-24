Go_A стали фаворитами на Евровидении для победителей конкурса из Италии Måneskin

Итальянская группа Måneskin во время пресс-конференции своим фаворитом назвала украинскую Go_A. Отвечая на вопрос о самом лучшем выступлении, вокалист Måneskin Дамиано Давид сказал: Украина.

И это неудивительно, ведь еще за кулисами незадолго до начала финала международного конкурса солистка группы Go_A Катя Павленко учила итальянцев украинскому «Шуму»!

Группа Go_A запомнилась на конкурсе яркой зеленой шубой солистки Екатерины Павленко, зажигательной песней и бешеной энергетикой выступления. Украинский коллектив стал одним из самых ярких участников Евровидения, что подтверждает второе место по количеству голосов от зрителей: 97 баллов группа получила от жюри из разных стран, 267 баллов ей дали зрители песенного конкурса. Поэтому в целом Go_A получили 364 балла.

Напомним, коллектив Go_A с песней «Соловей» в 2020 году стал победителем Национального отбора на Евровидение, который с 2016 года совместно проводят телеканалы СТБ и UА: ПЕРШИЙ. Поскольку из-за пандемии в 2020 году конкурс отменили, организаторами Нацотбора было принято решение не проводить новый отбор и дать возможность Go_A представить Украину на Евровидении-2021. Группа подготовила три новых песни, из которых национальное жюри выбрало «Шум».

Музыкальный продюсер Национального отбора ― Руслан Квинта.

Креативный продюсер Нацотбора ― Наталья Франчук.

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