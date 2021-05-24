Цього року за доброю традицією коментатором міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2021 був ведучий Сергій Притула. Мільйони українців в ефірі телеканалу СТБ стежили в його супроводі за перебігом конкурсу та вибуховим виступом українського гурту Go_A. Днями Сергій Притула прокоментував цьогорічний номер України на Євробаченні-2021. Подробиці ― далі в матеріалі.

«В лютому 2020 року на національному відборі на Євробачення переміг маловідомий , на той момент, гурт Go_A.

Історія потрапляння гурту у відбір заслуговує окремої уваги. Позаяк, це той випадок, коли спрацювала «чуйка» продюсерів СТБ, які «перелопатили» гігабайти треків молодих і не дуже медійних українських команд у пошуку «родзинок». І коли музичний продюсер нацвідбору Руслан Квінта набрав Go_A і запропонував їм долучитись до відбору, то в слухавку почув щось на кшталт: «а ви точно нам телефонуєте? Ми ж, типу, неформат і по тєлєку нас не показують». Go_A блискуче пройшли сито національного відбору, набравши у фіналі максимум голосів як від журі, так і від глядачів, і… отримали на свою адресу купу нездорової і неаргументованої критики. Комусь не вгодила своєю зовнішністю солістка Катерина, комусь текст пісні, хтось ставив під сумнів сенс виступу на Євробаченні українською і т. д.».

На своїй сторінці в Instagram він також згадав переломний момент для гурту ― пандемію, яка змінила правила гри всього міжнародного конкурсу.

«Після цього була пандемія. Відміна Євробачення-2020. Рік перерви. Заміна пісні «Соловей» на «Шум» (один з небагатьох випадків на цьогорічному конкурсі, коли заміна пісні пішла гурту на користь – суб’єктивна думка). І чудовий виступ у фіналі ювілейного Євробачення. Це був дуже гідний виступ. І 5 місце – це, безумовно, успіх!

Чи могли ми вчора виграти? Не факт. Чи могли бути ще вище у турнірній таблиці? Так!».

На думку телеведучого, саме судді інших країн завадили українському гурту заволодіти вищою сходинкою в турнірній таблиці.

«Судді з різних країн влаштували нам «холодний душ», поставивши вище нас у рейтингу, приміром, Болгарію. Наспіваєте її пісню без попереднього перегляду в ютубчику? І навіть Росію. Слава Богу, глядачі, зазвичай, не є учасниками підкилимних ігор, а голосують серцем. І наш «Шум» відгукнувся у серцях глядачів УСІХ без винятку країн. Всі 38 країн дали нам бали від глядачів! 267 балів і друге місце. Більше взяли тільки італійці».

Нагадаємо, колектив Go_A з піснею «Соловей» у 2020 році став переможцем Національного відбору на Євробачення, який з 2016 року спільно проводять телеканали СТБ та UА: ПЕРШИЙ. Оскільки через пандемію у 2020 році проведення конкурсу скасували, організатори Нацвідбору вирішили не проводити новий відбір і дати можливість Go_A представити Україну на Євробаченні-2021. Гурт підготував три нові пісні, з яких національне журі вибрало «Шум».

Музичний продюсер Національного відбору ― Руслан Квінта.

Креативна продюсерка Нацвідбору ― Наталія Франчук.

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