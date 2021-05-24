В этом году по доброй традиции комментатором международного песенного конкурса Евровидение-2021 был ведущий Сергей Притула. Миллионы украинцев в эфире телеканала СТБ в егомсопровождении следили за конкурсом и взрывным выступлением украинской группы Go_A. На днях Сергей Притула прокомментировал номер Украины на Евровидении-2021. Подробности ― далее в материале.

«В феврале 2020 года на национальном отборе на Евровидение победила малоизвестная на тот момент, группа Go_A.

История попадания группы в отбор заслуживает отдельного внимания. Это тот случай, когда сработала «чуйка» продюсеров СТБ, которые «перелопатили» гигабайты треков молодых и не очень медийных украинских команд в поиске «изюминок». И когда музыкальный продюсер национального отбора Руслан Квинта набрал Go_A и предложил им присоединиться к отбору, то в трубку услышал что-то вроде: «а вы точно нам звоните? Мы же, типа, неформат и по телеку нас не показывают». Go_A блестяще прошли сито национального отбора, набрав в финале максимум голосов как от жюри, так и от зрителей, и … получили в свой адрес кучу нездоровой и неаргументированной критики. Кому-то не угодила своей внешностью солистка Екатерина, кому-то текст песни, кто-то ставил под сомнение смысл выступления на Евровидении на украинском языке и т.д.»

На своей странице в Instagram он так вспомнил переломный момент для группы ― пандемию, которая изменила правила игры всего международного конкурса.

«После этого была пандемия. Отмена Евровидения 2020. Год перерыва. Замена песни «Соловей» на «Шум» (один из немногих случаев на конкурсе, когда замена песни пошла группе на пользу ― субъективное мнение). И замечательное выступление в финале юбилейного Евровидения. Это было очень достойное выступление. И 5 место ― это, безусловно, успех! Могли ли мы вчера выиграть? Не факт. Могли быть еще выше в турнирной таблице? Да!».

По мнению телеведущего, именно судьи других стран помешали украинской группе завладеть высшей ступенькой в турнирной таблице.

«Судьи из разных стран устроили нам «холодный душ», поставив выше нас в рейтинге, к примеру, Болгарию. Напоеете эту песню без предварительного просмотра в ютубчике? И даже Россию. Слава Богу, зрители обычно не являются участниками подковерных игр, а голосуют сердцем. И наш «Шум» отозвался в сердцах зрителей всех без исключения стран. Все 38 стран дали нам баллы от зрителей! 267 баллов и второе место. Больше взяли только итальянцы».

Напомним, коллектив Go_A с песней «Соловей» в 2020 году стал победителем Национального отбора на Евровидение, который с 2016 года совместно проводят телеканалы СТБ и UА: ПЕРШИЙ. Поскольку из-за пандемии в 2020 году конкурс отменили, организаторами Нацотбора было принято решение не проводить новый отбор и дать возможность Go_A представить Украину на Евровидении-2021. Группа подготовила три новых песни, из которых национальное жюри выбрало «Шум».

Музыкальный продюсер Национального отбора ― Руслан Квинта.

Креативный продюсер Нацотбора ― Наталья Франчук.

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