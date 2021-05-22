Від України на конкурс Євробачення цьогоріч поїде гурт Go_A. На сцені в Нідерландах він виконає пісню «Шум». Подробиці ― далі в матеріалі.

Дивитись Євробачення 2021 – онлайн трансляція другого півфіналу

Go_A ― це електро-фольклорний гурт, що спеціалізується на сучасній обробці традиційної усної української народної творчості.

Історія гурту почалася в 2012 році, коли продюсер Тарас Шевченко познайомився зі співачкою Катериною Павленко, і після запису кількох пісень вони зрозуміли, що український фольклор та електронна музика ідеально підходять, об’єднуючи енергію та емоції в захопливий мікс.

Катерина більшу частину життя вивчала фольклор. Вона співає в старовинній фольклорній техніці «білого голосу» (на основі відкритого горла і вільної гучності з яскравим забарвленням) і володіє екстремальним вокалом.

Тарас Шевченко ― клавішник і ударник, продюсер Go_A. Він працює в різних музичних стилях і вміє гармонійно поєднувати в музиці зовсім різні речі, такі як українська сопілка з бразильськими барабанами або бандура з важкими гітарними рифами і драм-н-бейсом.

Ігор Діденчук ― фольклорист і унікальний мультиінструменталіст, чий багатий музичний арсенал включає такі традиційні інструменти, як сопілка, фрілка, флояра, трембіта і дримба. Ігор також є учасником реп-гурту.

Іван Григоряк виріс у Карпатах і експериментував з музичними стилями і звуками, включаючи акустику (пальчиковий стиль), прог-метал (бас-гітара), контрабас у народному оркестрі і електрогітару. Іван також працює тренером з вокалу.

Кліп на пісню «Шум» знімали в лісі, у ньому є кадри з Чорнобильською АЕС. Учасники гурту на вантажівці в стилі стімпанк прибувають у ліс і починають співати. До них з гущавини виходять люди в медичних костюмах. Вони починають хоровод, а потім скидають із себе медичні костюми, і глядач бачить танцюючу молодь у різнобарвному сучасному вбранні.

Трансляція грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ та UΛ: Перший 18, 20 і 22 травня о 22:00. Коментатором буде Сергій Притула.



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