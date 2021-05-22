От Украины на конкурс Евровидение в этом году поедет группа Go_A. На сцене в Нидерландах она исполнит песню «Шум». Подробности — далее в материале.

Смотреть Евровидение 2021 — онлайн трансляция второго полуфинала

Go_A — это электро-фольклорная группа, специализирующаяся на современной обработке традиционного украинского устного народного творчества.

История группы началась в 2012 году, когда продюсер Тарас Шевченко познакомился с певицей Екатериной Павленко, и после записи нескольких песен они поняли, что украинский фольклор и электронная музыка идеально подходят, объединяя энергию и эмоции в увлекательный микс.

Екатерина большую часть жизни изучала фольклор. Она поет в старинной фольклорной технике «белого голоса» (на основе открытого горла и свободной громкости с яркой окраской) и владеет экстремальным вокалом.

Тарас Шевченко — клавишник и ударник, продюсер Go_A. Он работает в разных музыкальных стилях и умеет гармонично сочетать в музыке совершенно разные вещи, такие как украинская сопилка и бразильские барабаны или бандура с тяжелыми гитарными рифами и драм-н-бэйсом.

Игорь Диденчук — фольклорист и уникальный мультиинструменталист, чей богатый музыкальный арсенал включает такие традиционные инструменты, как сопилка, фрилка, флояра, трембита и дрымба. Игорь также является участником рэп-группы.

Иван Григоряк вырос в Карпатах и ​​экспериментировал с музыкальными стилями и звуками, включая акустику (пальчиковый стиль), прог-метал (бас-гитара), контрабас в народном оркестре и электрогитару. Иван также работает тренером по вокалу.

Клип на песню «Шум» снимали в лесу, в нем есть кадры с Чернобыльской АЭС. Участники группы на грузовике в стиле стимпанк прибывают в лес и начинают петь. К ним из чащи выходят люди в медицинских костюмах. Они начинают хоровод, а потом сбрасывают с себя медицинские костюмы, и зритель видит танцующую молодежь в разноцветной современной одежде.

Трансляция грандиозного песенного конкурса Евровидение-2021 традиционно состоится в эфирах телеканалов СТБ и UΛ:Перший 18, 20 и 22 мая в 22:00. Комментатором будет Сергей Притула.



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