На конкурс Євробачення-2021 від Італії поїде гурт Måneskin з піснею «Zitti E Buoni». Читайте інформацію про учасників Måneskin і слухайте «Zitti E Buoni» просто зараз!

Фото – eurovision.tv

Måneskin ― італійський гурт, до якого входять вокаліст Даміано, басистка Вікторія, гітарист Томас і ударник Ітан.

Учасники знали одне одного з середньої школи, але заснували гурт у 2015 році, коли вони об’єднали свої музичні напрями ― від року і репу до реггі, фанку та попу. Вони взяли назву гурту від датського слова, що означає «місячне сяйво», як данину поваги батьківщині їхньої басистки Вікторії.

У 2018 році гурт випустив сингли «Morirò da Re» і «Torna a casa» перед своїм першим студійним альбомом, який посідав перші місця в чартах, ― «Il Ballo della Vita». Їхній успіх продовжився і в 2019 році: було відіграно 66 концертів і продано 140 000 квитків на виступи в Італії і по всій Європі. Вони жили в Лондоні і працювали над своїм новим альбомом «Teatro d’ira — Vol I».

Слухайте пісню гурту Måneskin «Zitti E Buoni» для Євробачення-2021 просто зараз!



Трансляція грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ і UΛ:Перший 18, 20 і 22 травня о 22:00. Коментатором буде Сергій Притула.

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