На конкурс Евровидение-2021 от Италии поедет группа Måneskin с песней «Zitti E Buoni». Читайте информацию об участниках Måneskin и слушайте «Zitti E Buoni» прямо сейчас!

Фото — eurovision.tv

Måneskin — итальянская группа, в которую входят вокалист Дамиано, басистка Виктория, гитарист Томас и ударник Итан.

Участники знали друг друга со средней школы, но основали группу в 2015 году, когда они объединили свои музыкальные направления ― от рока и рэпа до регги, фанка и попа. Они взяли название своей группы от датского слова, означающего «лунный свет», как дань уважения родине их басистки Виктории.

В 2018 году группа выпустила синглы «Morirò da Re» и «Torna a casa» перед своим первым студийным альбомом, занявшим первое место в чартах, — «Il Ballo della Vita». Их успех продолжился и в 2019 году: было отыграно 66 концертов и продано 140 000 билетов на выступления в Италии и по всей Европе. Они жили в Лондоне и работали над своим новым альбомом «Teatro d’ira — Vol I».

Слушайте песню группы Måneskin «Zitti E Buoni» для Евровидения-2021 прямо сейчас!

Трансляция грандиозного песенного конкурса Евровидение-2021 традиционно состоится в эфирах телеканалов СТБ и UΛ:Перший 18, 20 и 22 мая в 22:00. Комментатором будет Сергей Притула.

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