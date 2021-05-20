18 травня відбувся перший півфінал 65-го пісенного конкурсу Євробачення-2021. Виступ представника України — гурту Go_A — із піснею «Шум» спричинив справжній фурор. Композиція потрапила в тренди за кількістю переглядів на YouТube.

Євробачення 2021 – другий півфінал від 20 травня 2021

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Через добу після першого півфіналу на офіційному YouTube-каналі Євробачення відео виступу гурту Go_A з піснею «Шум» подивилися майже три мільйони разів. На момент написання новини кількість переглядів збільшилася до чотирьох мільйонів.

Користувачі мережі дуже бурхливо відреагували на виступ представників України і буквально засипали гурт схвальними коментарями.

«Україно, у мене від тебе мурашки, від твоїх людей та енергетики. Люблю тебе, моя Україно!!!» «Просто великолепное выступление!!! 12 баллов из Литвы». «У 2004 Руслана розбудила Європу, тепер Катруся наробила шуму». «В этой песне бешеная энергия! Спасибо за такой шедевр! На повторе весь день ― и я не преувеличиваю! Привет из Баку». «Очень классный номер! Потрясающий голос! Потрясающая музыка! Желаю вам победы! Привет из России! Вболіваємо за вас!» «Ураааа! Так волновалась, ждала, когда назовут Украину. Казахстан с вами!»

Відео виступу гурту Go_A посідає друге місце за кількістю переглядів серед учасників першого півфіналу. Лідерство поки що у представниці Росії — співачки Manizha. Її виступ з піснею «Russian Woman» набрав п’ять з половиною мільйонів переглядів. Третє місце посідає виступ азербайджанської співачки Efendi з піснею «Mata Hari» — понад два мільйони переглядів.

Не пропустіть 20 і 22 травня о 22:00 грандіозний пісенний конкурс Євробачення в ефірах телеканалів СТБ і UА: Перший, а також онлайн на сайті stb.ua. В ефірі СТБ вже за доброю традицією трансляцію конкурсу коментує Сергій Притула.

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