Выступление группы Go_A на Евровидении попало в лидеры по количеству просмотров на YouТube

18 мая состоялся первый полуфинал 65-го песенного конкурса Евровидения-2021. Выступление представителей Украины — группы Go_A — с песней «Шум» произвело настоящий фурор. Композиция попала в тренды по количеству просмотров на YouТube.

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Через сутки после первого полуфинала на официальном YouTube-канале Евровидения видео выступления группы Go_A с песней «Шум» посмотрели почти три миллиона раз. На момент написания новости количество просмотров увеличилось до четырех миллионов.

Пользователи сети очень бурно отреагировали на выступление представителей Украины и буквально засыпали группу положительными комментариями.

«Україно, у мене від тебе мурашки, від твоїх людей і енергетики. Люблю тебе, моя Україно!!!» «Просто великолепное выступление!!! 12 баллов из Литвы». «В 2004 Руслана розбудила Європу, тепер Катруся наробила шуму». «В этой песне бешеная энергия! Спасибо за такой шедевр! На повторе весь день ― и я не преувеличиваю! Привет из Баку». «Очень классный номер! Потрясающий голос! Потрясающая музыка! Желаю вам победы! Привет из России! Вболіваємо за вас!» «Ураааа! Так волновалась, ждала, когда назовут Украину. Казахстан с вами!»

Видео выступления группы Go_A занимает второе место по количеству просмотров среди участников первого полуфинала. Лидерство пока что у представительницы России — певицы Manizha. Ее выступление с песней «Russian Woman» набрало пять с половиной миллионов просмотров. Третье место занимает выступление азербайджанской певицы Efendi с песней «Mata Hari» — более двух миллионов просмотров.

Не пропустите 20 и 22 мая в 22:00 грандиозный песенный конкурс Евровидение в эфирах телеканалов СТБ и UА: Перший, а также онлайн на сайте stb.ua. В эфире СТБ уже по доброй традиции трансляцию конкурса комментирует Сергей Притула.

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