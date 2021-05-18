Норвегія бере участь у міжнародному конкурсі Євробачення з 1960 року. І перемагала в ньому цілих три рази! Які виступи Норвегії здивували європейських глядачів найбільше — дізнайтеся просто зараз!

Alexander Rybak — «Fairytale» (2009, 1 місце)



Олександр Ігорович Рибак народився 1986 року в Мінську, Білоруська РСР. Він — норвезький співак, музикант і скрипаль, переможець конкурсу пісні Євробачення-2009. Також представляв Норвегію на Євробаченні-2018.

Виступаючи з піснею «Fairytale», Рибак отримав у норвезькому національному відборі голоси 700 тисяч телеглядачів. 16 травня 2009 року він став переможцем Євробачення в Москві, набравши рекордні 387 балів (попередній рекорд, 292 бала, належав у 2006 році гурту «Lordi»). Конкурс проходив за день до Національного свята Норвегії. Олександр Рибак стверджує, що пісню «Fairytale» він присвятив своїй колишній дівчині Інгрід Берг Мехус.

С. Малиновський, член професійного журі Євробачення, сказав, що перемогу Олександр Рибак здобув завдяки тому, що розірвав стереотипи конкурсу:

«Своїм феноменальним успіхом на Євробаченні Олександр Рибак спростував стереотипи про те, що для перемоги в цьому конкурсі потрібен колосальний бюджет, відомий режисер кліпу, крутий постановник, плаття-трансформер і шафа фокусника».

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Maria Haukaas Mittet — «Hold On Be Strong» (2008, 5 місце)

Марія Хеукос Міттет, відома також як Марія Хеукос Сторенг, — співачка і актриса. учасниця норвезького музичного конкурсу «Idol», представниця Норвегії на Євробаченні-2008.

На Євробаченні співачка набрала достатню кількість очок, щоб опинитися серед фіналістів конкурсу. У фіналі її виступ був вдалим, і вона посіла п’яте місце. Надалі Марія стала ведучою «Melodi Grand Prix 2009», а в 2010 році знову взяла участь у відбірковому конкурсі на Євробачення, але фінішувала четвертою.

Margaret Berger — «I Feed You My Love» (2013, 4 місце)

Маргарет Бергер народилася 11 жовтня 1985 року в Тронхеймі, Норвегія. Вона — співачка й авторка пісень. Здобула популярність після участі в норвезькій версії «Фабрики зірок» — «Norwegian Idol», де посіла друге місце. Представниця Норвегії на 58-му конкурсі пісні Євробачення-2013.

На Євробаченні вона виконала електропоп-композицію «I Feed You My Love» ( «Я маю тебе моєю любов’ю»), з якої в підсумку посіла 4 місце, набравши 191 бал. Композиція була написана Карін Парк, шведсько-норвезькою співачкою і авторкою пісень, спільно з MachoPsycho. Іменитий норвезько-шведський дует MachoPsycho (Робін Лінч, Ніклас Оловсон) також виступив продюсером композиції. Варто зазначити, що свого часу дует продюсував таких зірок, як Джесіка Сімпсон, Шер, Джастін Тімберлейк і Pink.

KEiiNO — «Spirit in the sky» (2019, 6 місце)

Keiino — норвезький гурт, що складається з репера Фреда Бульо, а також норвезьких співаків Олександри Ротан і Тома Хьюго.

Гурт був створений наприкінці 2018 року в рамках підготовки до участі в Melodi Grand Prix 2019. Перемігши в цьому конкурсі, він представив Норвегію на Євробаченні-2019 з піснею «Spirit in the Sky». Гурт посів 1 місце за результатами голосування глядачів, набравши 291 бал, але отримав значно менше балів від журі, набравши в сумі 331 бал і посівши 6 місце в конкурсі.

Трансляція грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ та UΛ: Перший 18, 20 і 22 травня о 22:00. Коментатором буде Сергій Притула.

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