Євробачення-2021: найкращі виступи Росії на конкурсі

Росія бере участь у міжнародному конкурсі Євробачення з 1994 року. Найкращим результатом країни є 1 місце, яке вона посіла в 2008 році. Та які ще виступи Росії здивували європейських глядачів? Дізнайтеся просто зараз!

Dima Bilan — «Believe» (2008, 1 місце)



Віктор Бєлан народився в 1981 році в сел. Московський, частина міста Усть-Джегута, Карачаєво-Черкеська АО. Він російський співак і кіноактор. Спочатку ім’я «Діма Білан» було творчим псевдонімом, поки в червні 2008 року співак не прийняв цей псевдонім як справжнє ім’я та прізвище. Заслужений артист Російської Федерації (2018), Заслужений артист Кабардино-Балкарської Республіки (2006), Заслужений артист Чеченської Республіки (2007), Заслужений артист Республіки Інгушетія (2007), Народний артист Кабардино-Балкарської Республіки (2008).

На Євробаченні Діма Білан представляв Росію двічі: в 2006 році з піснею «Never Let You Go», посівши друге місце, і в 2008 році з піснею «Believe», посівши перше місце і ставши першим виконавцем з Росії, який переміг на конкурсі .

У 2008 році Білан вдруге подав заявку на участь в національному відбірковому конкурсі на Євробачення-2008. Не знайшовши жодних юридичних порушень, пов’язаних з використанням сценічного імені, іміджу та бренду «Діма Білан», телеканал «Росія» прийняв заявку і допустив артиста до конкурсу. 9 березня він представив на суд журі і телеглядачів пісню «Believe». За результатами голосування артист набрав 54 бали, залишивши позаду Сергія Лазарєва, Олександра Панайотова і Женю Отрадну.

20 травня Діма виступив з піснею «Believe» у першому півфіналі Євробачення та увійшов до десятки кращих. 24 травня відбувся виступ у фіналі конкурсу разом з російським фігуристом Євгеном Плющенком та угорським скрипалем Едвіном Мартоном. За підсумками голосування він набрав 272 бали і посів перше місце. У селищі Московське в Усть-Джегуті музична школа була названа ім’ям Діми Білана.

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t.A.T.u — «Не верь, не бойся, не проси» (2003, 3 місце)



«Тату» (t.A.T.u.) — російський музичний колектив, що складався з Юлії Волкової та Олени Катіної. Гурт був створений у 1999 році продюсером Іваном Шаповаловим спільно з композитором Олександром Войтинським. Спочатку дует використовував імідж лесбіянок, але з часом відмовився від нього.

«Тату» є найуспішнішим російським поп-гуртом, який домігся світової популярності. Їхні сингли, як англо-, так і російськомовні, очолювали хіт-паради в Росії, Австралії, Великій Британії, Німеччині, США та інших країнах. Їхній дебютний англомовний сингл «All the Things She Said» став одним з найуспішніших синглів року і очолював головні музичні чарти світу. «Тату» є першим і єдиним російським гуртом, що отримав нагороду IFPI за кількість проданих альбомів.

У травні 2003 року гурт брав участь у конкурсі пісні Євробачення, посівши третє місце. У 2004 році колектив оголосив про творчу перерву на час зйомок шоу «Тату в Піднебесній». У 2004 році учасниці розірвали контракт зі своїм продюсером Іваном Шаповаловим. У жовтні 2005 року вони випустили свій другий міжнародний альбом «Dangerous and Moving», який отримав статус платинового і породив кілька міжнародних хітів. У березні 2009 року менеджер «Тату» заявив про плани обох співачок почати сольні проєкти і припинення роботи гурту в повномасштабному режимі.

Alsou — «Solo» (2000, 2 місце)



Алсу Абрамова (дівоче прізвище — Сафіна) народилася в 1983 році в Бугульма, Татарська АРСР. Вона російська співачка, телеведуча, актриса. Заслужена артистка РФ (2018). Заслужена артистка Республіки Татарстан (2000), Народна артистка Республіки Татарстан (2010). Представляла Росію на Євробаченні-2000, що проходило в Стокгольмі, де посіла друге місце, поступившись датському дуету «Olsen Brothers».

До перемоги Діми Білана в 2008 році друге місце Алсу було найвищим досягненням Росії на Євробаченні. У серпні 2000 року Алсу приступила до запису англомовного альбому «Alsou» на студії Universal Music Corporation. Диск записувався у Великій Британії, Швеції та США. Російський реліз альбому відбувся 10 липня 2001 року. Крім Росії диск вийшов у Німеччині, Австрії, Польщі, Чехії, Болгарії, Малайзії і Таїланді.

Serebro — «Song # 1» (2007, 3 місце)



Serebro («Серебро») — російський жіночий поп-гурт, створений у 2006 році музичним продюсером Максимом Фадєєвим. З 2019 року в колектив входять Єлизавета Корнілова і Маріанна Кочурова. Дебютний виступ гурту у складі Олени Темнікової, Ольги Серябкіної і Марини Лізоркіної відбувся в фіналі Євробачення-2007, куди його відправили як представника від Росії. Колектив посів третє місце з піснею «Song # 1».

За результатами Євробачення-2006, на якому Діма Білан посів друге місце, Serebro проходили в фінал, не беручи участі в півфіналі. Фінал конкурсу, який відбувся 12 травня 2007 року в Глобен-арені в Гельсінкі, став першим публічним виступом тріо. За результатами глядацького голосування дівчата набрали 207 балів і посіли третє місце, поступившись золотом представниці Сербії Марії Шерифович з піснею «Molitva» і представниці України Вєрці Сердючці з піснею «Dancing Lasha Tumbai».

Buranovskiye Babushki — «Party for Everybody» (2012, 2 місце)



«Бурановские бабушки» — російський музичний фольклорний гурт із села Бураново Малопургінського району Удмуртії, який здобув популярність завдяки виконанню хітів відомих російських і зарубіжних артистів рідною удмуртською мовою.

Колектив брав участь у російському національному відбірковому турі на Євробачення-2010 з піснею «Довга-довга береста і як зробити з неї айшон» (посіли 3 місце), а також у відбірковому турі на Євробачення-2012 з піснею «Party for Everybody». За результатами останнього відбору «Бурановские бабушки» здобули перемогу і отримали право представляти Росію на Євробаченні-2012 в Баку, де в фіналі посіли друге місце.

Трансляція грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ та UΛ: Перший 18, 20 і 22 травня о 22:00. Коментатором буде Сергій Притула.

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