Від Росії на конкурс Євробачення цьогоріч поїде молода виконавиця Маніжа. На сцені в Нідерландах дівчина виконає пісню «Russian Woman». Подробиці ― далі в матеріалі.

Співачка з Таджикистану не тільки пише музику і тексти пісень, а й знімає та редагує відео, створює власний візуальний контент і керує своїм образом. Колись дівчина почала знімати короткометражні фільми для інстаграму і завдяки їм досягла великої популярності. Тепер її концерти в Москві і Санкт-Петербурзі проходять з аншлагами.

Крім змішування різних мов (включаючи рідну, таджицьку) у своїх піснях, Маніжа несе сильні соціальні меседжі про любов до себе і бодипозитив, права жінок і дітей, а також про національну, культурну, сексуальну ідентичності та, насамперед, терпимість.

У 2020 році співачка була удостоєна премії Berlin Music Video Awards за пісню «Недославянка». Пісня досліджує проблеми, з якими стикаються іммігранти, ― предмет, у якому Маніжа добре розбирається, адже її сім’я втекла до Росії від громадянської війни в Таджикистані.

Маніжа ― посол доброї волі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), вона бере активну участь у багатьох проєктах і заходах, що реалізуються програмою в Росії.

Трансляція грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ та UΛ: Перший 18, 20 і 22 травня о 22:00. Коментатором буде Сергій Притула.



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