Евровидение-2021: лучшие выступления Норвегии на конкурсе

Норвегия принимает участие в международном конкурсе Евровидение с 1960 года. И побеждала в нем целых три раза! Какие выступления Норвегии удивили европейских зрителей больше всего — узнайте прямо сейчас!

Alexander Rybak — «Fairytale» (2009, 1 место)



Александр Игоревич Рыбак родился в 1986 году в Минске, Белорусская ССР. Он — норвежский певец, музыкант и скрипач, победитель конкурса песни Евровидение-2009 в Москве. Также представлял Норвегию на Евровидении-2018.

Выступая с песней «Fairytale», Рыбак получил в норвежском национальном отборе голоса 700 тысяч телезрителей. 16 мая 2009 года он стал победителем Евровидения в Москве, набрав рекордные 387 очков (предыдущий рекорд, 292 очка, принадлежал в 2006 году группе «Lordi»). Конкурс проходил за день до Национального праздника Норвегии. Александр Рыбак утверждает, что песню «Fairytale» он посвятил своей бывшей девушке Ингрид Берг Мехус.

С. Малиновский, член профессионального жюри Евровидения, сказал, что победу Александр Рыбак получил благодаря тому, что разорвал стереотипы конкурса:

«Своим феноменальным успехом на Евровидении Александр Рыбак опроверг стереотипы о том, что для победы в этом конкурсе нужен колоссальный бюджет, известный режиссер клипа, крутой постановщик, платье-трансформер и шкаф фокусника».

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Maria Haukaas Mittet – «Hold On Be Strong» (2008, 5 место)

Мария Хеукос Миттет, известная также как Мария Хеукос Сторенг, — норвежская певица и актриса, участница норвежского музыкального конкурса «Idol», представительница Норвегии на Евровидении-2008.

На Евровидении певица набрала достаточное количество очков, чтобы оказаться среди финалистов конкурса. В финале ее выступление прошло удачно, и она заняла пятое место. В дальнейшем Мария стала ведущей «Melodi Grand Prix 2009», а в 2010 году снова приняла участие в отборочном конкурсе на Евровидение, но финишировала четвертой.

Margaret Berger — «I Feed You My Love» (2013, 4 место)



Маргарет Бергер родилась 11 октября 1985 года в Тронхейме, Норвегия. Она — певица и автор песен. Получила известность после участия в норвежской версии «Фабрики звезд» — «Norwegian Idol», где заняла второе место. Представительница Норвегии на 58-ом конкурсе песни Евровидение-2013.

На конкурсе она исполнила электропоп-композицию «I Feed You My Love» («Я питаю тебя моей любовью»), с которой в итоге заняла 4 место, набрав 191 балл. Композиция была написана Карин Парк, шведско-норвежской певицей и автором песен, совместно с MachoPsycho. Именитый норвежско-шведский дуэт MachoPsycho (Робин Линч, Никлас Оловсон) также выступил продюсером композиции. Стоит отметить, что в свое время дуэт продюсировал таких звезд, как Джессика Симпсон, Шер, Джастин Тимберлейк и Pink.

KEiiNO — «Spirit in the sky» (2019, 6 место)

Keiino — норвежская группа, состоящая из рэпера Фреда Бульо, а также норвежских певцов Александры Ротан и Тома Хьюго.

Группа была создана в конце 2018 года в рамках подготовки к участию в Melodi Grand Prix 2019. Победив в этом конкурсе, она представила Норвегию на Евровидении-2019 с песней «Spirit in the Sky». Группа заняла 1 место по результатам голосования зрителей, набрав 291 балл, но получила значительно меньше баллов от жюри, набрав в сумме 331 балл и заняв 6 место в конкурсе в целом.

Трансляция грандиозного песенного конкурса Евровидение-2021 традиционно состоится в эфирах телеканалов СТБ и UΛ:Перший 18, 20 и 22 мая в 22:00. Комментатором будет Сергей Притула.

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