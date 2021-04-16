Евровидение-2021: участник от Норвегии TIX с песней «Fallen Angel»
На конкурс Евровидение-2021 от Норвегии поедет TIX с песней «Fallen Angel». Читайте информацию об участнике TIX и слушайте «Fallen Angel» прямо сейчас!
Фото — eurovision.tv
Музыкант, продюсер и автор песен Андреас Хаукеланд, более известный под псевдонимом, является одним из самых популярных артистов Норвегии. Он родом из маленького городка недалеко от Осло.
В 2015 году TIX совершил свой первый крупный прорыв с песней «Sjeiken». Затем хитмейкер сделал себе имя, став соавтором Ava Max «Sweet but Psycho» — самой популярной песни 2018 года.
В мае 2020 года лидером чарта «Spotify» стала песня ТІХ — гимн карантина — «Quarantine».
Слушайте конкурсную песню «Fallen Angel» от TIX, с которой он выступит на Евровидении-2021 от Норвегии, прямо сейчас!
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