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Букмекери оновили прогноз на Євробачення-2021: Україна різко злетіла у рейтингу

11.05.2021

Відбулися перші репетиції учасників напередодні старту пісенного конкурсу Євробачення-2021 у Роттердамі. Після них букмекери оновили свої прогнози щодо переможця. Подробиці читайте в матеріалі. 

Станом на сьогодні, 11 травня, на перше місце злетіла Франція, їй поступилася колишня лідерка Мальта. Третю сходинку посідає Швейцарія. Четверте і п’яте місця прогнозують Італії та Болгарії відповідно. Покращили свої прогнози букмекери і щодо України. Так, представник нашої країни гурт Go_A посідає наразі 9 місце в таблиці. Раніше він був на 18―20 сходинці.

Нагадаємо, що трансляція грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ і UΛ:Перший 18, 20 і 22 травня о 22:00. Коментатором буде Сергій Притула.

Більше на тему: На диджитал-сторінках СТБ стартував спецпроєкт про конкурс Євробачення з Володимиром Бірюковим

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