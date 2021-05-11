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Букмекеры обновили прогноз на Евровидение-2021: Украина резко взлетела в рейтинге

11.05.2021

Состоялись первые репетиции участников накануне старта песенного конкурса Евровидение-2021 в Роттердаме. После них букмекеры обновили свои прогнозы относительно победителя. Подробности читайте в материале.

По состоянию на сегодня, 11 мая, на первое место взлетела Франция, ей уступила бывший лидер Мальта. Третью строчку занимает Швейцария. Четвертое и пятое места прогнозируют Италии и Болгарии соответственно. Улучшили свои прогнозы букмекеры и для Украины. Так, представитель нашей страны группа Go_A занимает пока 9 место в таблице. Ранее она была на 18―20 строчке.

Напомним, что трансляция грандиозного песенного конкурса Евровидение-2021 традиционно состоится в эфирах телеканалов СТБ и UΛ :Перший 18, 20 и 22 мая в 22:00. Комментатором будет Сергей Притула.

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