Не пропусти грандіозний пісенний конкурс Євробачення 2021, який відбудеться у Роттердамі (Нідерланди):

Перший півфінал – 18.05.2021

Другий півфінал – 20.05.2021

Фінал Євробачення – 22.05.2021

Video: Євробачення 2021: дивись онлайн 18, 20 та 22 травня на СТБ! Прямі трансляції конкурсу Євробачення 2021 відбудуться 18, 20 і 22 травня. Дивіться усі виступи в трансляції Євробачення 2021 на СТБ

Video: Євробачення 2021: дивись онлайн 18, 20 та 22 травня на СТБ!

Прямі трансляції конкурсу Євробачення 2021 відбудуться 18, 20 і 22 травня. Дивіться усі виступи в трансляції Євробачення 2021 на СТБ