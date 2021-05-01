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Євробачення 2021: дивись онлайн 18, 20 та 22 травня на СТБ!

01.05.2021

Не пропусти грандіозний пісенний конкурс Євробачення 2021, який відбудеться у Роттердамі (Нідерланди):

Перший півфінал – 18.05.2021
Другий півфінал – 20.05.2021
Фінал Євробачення – 22.05.2021

Video: Євробачення 2021: дивись онлайн 18, 20 та 22 травня на СТБ!

Прямі трансляції конкурсу Євробачення 2021 відбудуться 18, 20 і 22 травня. Дивіться усі виступи в трансляції Євробачення 2021 на СТБ

Video: Євробачення 2021: дивись онлайн 18, 20 та 22 травня на СТБ!


Прямі трансляції конкурсу Євробачення 2021 відбудуться 18, 20 і 22 травня. Дивіться усі виступи в трансляції Євробачення 2021 на СТБ

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