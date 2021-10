Про це повідомили на офіційній сторінці пісенного конкурсу Євробачення в Instagram.

«Ласкаво просимо до Турину! #ESC2022 Перший півфінал: вівторок 10 травня 2022. Другий півфінал: четвер 12 травня 2022. Гранд-фінал: субота 14 травня 2022», — свідчить інформація у пості.

Захід пройде на спортивно-концертній арені PalaOlimpico. Про це стало відомо з відео на офіційному YouTube-каналі конкурсу. «Італійське місто Турин виграло гонку на право стати містом-організатором 66-го конкурсу Євробачення, здобувши перемогу над 16 іншими конкурсними пропозиціями. Змагання пройдуть в PalaOlimpico у вівторок 10 травня, понеділок 12 і суботу 14 травня 2022 року», — йдеться в інформації в підпису до ролика.

Нагадаємо, що після перемоги італійського гурту Maneskin на Євробаченні-2021, заявки на проведення наступного конкурсу подали 11 міст, в тому числі Рим, Мілан, Генуя і Болонья. В результаті право проводити Євробачення дісталося місту Турину.

