Организаторы выбрали один из итальянских городов, который пример участников и поклонников Евровидения в 2022 году, а также назвали даты проведения выступлений. View this post on Instagram Публикация от Eurovision Song Contest (@eurovision)

Об этом сообщили на официальной странице песенного конкурса Евровидение в Instagram.

«Добро пожаловать в Турин! #ESC2022 Первый полуфинал: вторник 10 мая 2022. Второй полуфинал: четверг 12 мая 2022. Гранд-финал: суббота 14 мая 2022», — гласит информация в посте.

Мероприятие пройдет на спортивно-концертной арене PalaOlimpico. Об этом стало известно из видео на официальном YouTube-канале конкурса. «Итальянский город Турин выиграл гонку на право стать городом-организатором 66-го конкурса Евровидение, одержав победу над 16 другими конкурсными предложениями. Соревнования пройдут в PalaOlimpico во вторник 10 мая, четверг 12 и субботу 14 мая 2022 года», — гласит информация в подписи к ролику.

Напомним, что после победы итальянской группы Maneskin на Евровидении-2021, заявки на проведение следующего конкурса подали 11 городов, в том числе Рим, Милан, Генуя и Болонья. В результате право проводить Евровидение досталось городу Турин.

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