Гурт Go_A анонсував вихід нового кліпу на пісню «Шум»

Нещодавно журі визначило пісню, яку гурт Go_A представить на конкурсі Євробачення-2021 у Роттердамі. Судді одноголосно обрали композицію «Шум». Яким же буде новий кліп на нашумілу пісню? Читайте просто зараз!

Над створенням нового кліпу на пісню «Шум» працюватиме український режисер Максим Тужилін: «Пісня дуже драйвова, етнічна та сучасна. Тому я вважаю, що у гурту Go_A є великі шанси на перемогу».

Go_A планує представити кліп уже найближчим часом, проте деталі поки не розголошує: «Часу обмаль, і нам потрібно плідно попрацювати, щоб кліп вийшов найкращим! Ми вдячні кожному за підтримку і сподіваємось, що ви будете чекати на нього з нетерпінням!»

Нагадаємо, через поширення COVID-19 міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2020 скасували. Частина країн-учасниць ухвалила рішення, що їхні представники виступлять наступного року, серед них і Україна.

У Євробаченні-2021 візьме участь 41 країна. 18 травня стартує перший півфінал, 20 травня – другий півфінал, 22 травня – фінал.

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