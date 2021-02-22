Группа Go_A анонсировала выход нового клипа на песню «Шум»

Недавно жюри определило песню, которую группа Go_A представит на конкурсе Евровидение-2021 в Роттердаме. Судьи единогласно избрали композицию «Шум». Каким же будет новый клип на нашумевшую песню? Читайте прямо сейчас!

Над созданием нового клипа на песню «Шум» будет работать украинский режиссер Максим Тужилин: «Песня очень драйвовая, этническая и современная. Поэтому я считаю, что у группы Go_A есть большие шансы на победу».

Go_A планирует представить клип уже в ближайшее время, впрочем детали пока не разглашает: «Времени мало, и нам нужно поработать, чтобы клип получился лучшим! Мы благодарны каждому за поддержку и надеемся, что вы будете ждать его с нетерпением!»

Напомним, из-за распространения COVID-19 международный песенный конкурс Евровидение-2020 отменили. Часть стран-участниц приняла решение, что их представители выступят в следующем году, в том числе и Украина.

В Евровидении-2021 примет участие 41 страна. 18 мая стартует первый полуфинал, 20 мая – второй полуфинал, 22 мая – финал.

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